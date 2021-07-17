VLP aşının ikinci dozları uygulanmaya başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi Temel Atma Töreni ile Keten Müzesi Projesi İmza Töreni ve SATEM Biyokütle Enerji Santrali Açılış Töreni'ne katıldı.

Törende yaptığı konuşmada, VLP aşı adayının çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Varank, "Yenilikçi bir teknolojiye dayanan VLP aşı adayımızın Faz 2 aşamasında 1. dozlar tamamlandı, 2. dozlar uygulanmaya başlandı. Şu ana kadar herhangi bir yan etki gözlenmedi" dedi.

VLP yani virüs benzeri parçacık aşısı, virüse karşı geliştirilen tüm aşı çeşitlerinin içerisinde farklı ve ileri bir teknolojiyle geliştiriliyor.

VLP aşısının güzel yanı gelişebilecek her türlü mutasyona adapte edilebilir bir sisteme sahip olması.

Şu ana kadar Türkiye’de dahil toplam 3 ülkede koronavirüse karşı VLP yöntemiyle aşı çalışması yürütülüyor.

Türkiye’nin VLP aşı çalışmaları Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) aşı adayı listesinde de yer alıyor.