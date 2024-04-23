90'lı yılların unutulmaz isimlerinden biri olan VJ Bülent, Kral TV ekranlarında tam 14 yıl boyunca sevilen programlara imza attı.

Farklı tarzı ve neşeli kişiliğiyle adından sıkça söz ettiren bu renkli isim, Türkiye'nin gözde sunucularından biriydi. İlginç tarzıyla ve samimiyetiyle izleyicilerin beğenisini kazanan VJ Bülent Çarıkçı, birçok dizi ve sinema filminde de oynamıştı. Peki, Kral TV’nin ünlü sesi şimdi nerelerde? VJ Bülent kimdir? VJ Bülent nereli? VJ Bülent şimdi nerede, ne yapıyor?