Kral TV’nin ünlü sesi şimdi nerelerde?
Ekrana kattığı enerji ve neşesiyle 90’lı yıllara damga vuran, Kral TV’nin ve ekranların sevilen ismi 'VJ Bülent', adını hafızalara kazımıştı. Peki, Kral TV’nin ünlü sesi şimdi nerelerde?
90'lı yılların unutulmaz isimlerinden biri olan VJ Bülent, Kral TV ekranlarında tam 14 yıl boyunca sevilen programlara imza attı.
Farklı tarzı ve neşeli kişiliğiyle adından sıkça söz ettiren bu renkli isim, Türkiye'nin gözde sunucularından biriydi. İlginç tarzıyla ve samimiyetiyle izleyicilerin beğenisini kazanan VJ Bülent Çarıkçı, birçok dizi ve sinema filminde de oynamıştı. Peki, Kral TV’nin ünlü sesi şimdi nerelerde? VJ Bülent kimdir? VJ Bülent nereli? VJ Bülent şimdi nerede, ne yapıyor?
VJ Bülent kimdir?
Tüm Türkiye’nin “VJ Bülent” olarak tanıdığı Bülent Çarıkçı Edirne doğumludur. 22 Şubat 1972 doğumlu olan Bülent Çarıkçı 52 yaşında. Babaannesinin yanında büyüyen Çarıkçı, 5. sınıfa kadar Edirne’de yaşadı.
Daha sonra anne ve babasının yanına İstanbul'da dönen VJ Bülent, lisans eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde tamamladı. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde kadrolu olarak tiyatro oyunlarında rol aldı.
Ardından çeşitli dizilerde rol alan Çarıkçı, Kral Tv'de 14 sene VJ'lik yaptı.
VJ Bülent, 1995 yılında Kral TV'ye çıktığında insanları tarzıyla ekranlara kilitledi. İlginç kıyafetleri ile Kral TV'de gece 11'den sabah 3'e dek yayındaydı.