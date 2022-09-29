Vizyon Belgesi, 28 Ekim’de

Konuya ilişkin Genel Merkez’de basın mensuplarıyla bir sohbet toplantısı düzenleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, gündeme ilişkin çeşitli konularda bilgi verdi.

Seçim kampanyası

Partinin 20223 seçim kampanyasına ilişkin bir soru üzerine Dağ, kampanyaların AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un başkanlığındaki strateji ekibi tarafından yürütüldüğünü bildirdi.

Kampanyanın, Ar-Ge ile Tanıtım ve Medya Başkanlıklarınca yürütüldüğünü dile getiren Dağ, "2023 yılında yapılacak seçimlerde, AK Parti'nin seçim kampanyası; siyaset, sosyoloji alanında akademik çalışmalarıyla bilinen, 2012-2014 tarihleri arasında Sayın Cumhurbaşkanımızın başdanışmanlığını yapan, önceki dönem milletvekillerimizden Prof. Dr. Ertan Aydın koordinasyonunda oluşturulan bir ekip tarafından yürütülecek" dedi.

Ertan Aydın koordinasyonundaki ekibin, daha önce birkaç seçimde de çalıştığını anımsatan Dağ, uzunca bir süredir seçim kampanyası üzerinde çalışan bu ekibin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir sunum yaptığını dile getirdi.

Türkiye Yüzyılı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 28 Ekim'de, Ankara Arena'da kamuoyuyla paylaşacağı vizyon belgesine ilişkin soru üzerine de Dağ, şu ifadeleri kullandı:

"Bu, bir seçim beyannamesi değil, bir vaat buluşması da değil. 29 Ekim Cumhuriyetimizin ilanının 99. yıl dönümü. Biz önümüzdeki seçimlerde, Cumhuriyetimizin ilanından sonraki ikinci yüzyıla doğru gideceğiz. Dolayısıyla 28 Ekim'i, Cumhuriyet'in ilanının 99. yılı olması sebebiyle belirledik. Burada 'Türkiye yüzyılı' hakkında bir bilgi verme durumu söz konusu olacak. 28 Ekim'de yapacağımız toplantının ana çerçevesi 'Türkiye yüzyılıdır.

Erdoğan açıklayacak

Burada neyi kastediyoruz? Cumhuriyetimizin asırlık birikiminden ilhamla önümüzdeki yüzyılı tanımlayan bir iddia, bir motivasyon ortaya koyuyoruz. 28 Ekim'de Sayın Cumhurbaşkanımız, bu iddianın anlamsal çerçevesini kamuoyuyla paylaşacak. Bu iddiayı gerçekleştirebilme adına elimizde gerçekten şu 100 yıllık süreçte her bir liderin ortaya koyduğu hizmetle birçok kanıt, çok fazla da doğru var. 'Türkiye yüzyılı', sınırlarını okyanuslara, kutuplara, hatta uzaya taşıyan bir Türkiye ekseninin tanımıdır. 'Türkiye yüzyılı' dönüşen dünyada yeniliğin ve dinamizmin sembolü bir kalkınma modeli olarak alınacaktır. Bir hayal ortaya koymuyoruz. Biz buna dair hazırlıklarımızın büyük bir kısmını neredeyse bu süreçte tamamladık. 'Türkiye yüzyılı', her bir vatandaşımıza zenginlik ortaya koyarken, aynı zamanda da kaosa sürüklenen medeniyetlere de bir pusula vazifesi görecektir."

28 Ekim’de açıklanacak

Seçim beyannamesi konusunda takvimlendirmelerinin belli olduğunu, 2023 seçimlerine kadar gün gün, hafta kampanyada ne yapacaklarını planladıklarını belirten Dağ, seçim beyannamesinin gelecek süreçte açıklanacağını bildirdi.