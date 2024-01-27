Vitamin İlkokul kalıcı öğrenmeyi destekliyor

Türk Telekom iştiraki Sebit’in hizmete sunduğu yapay zeka destekli Vitamin İlkokul ürünü; interaktif etkinlikleri, 3D animasyonları ve etkileşimli yapısıyla kalıcı öğrenmeyi destekliyor.

Şirket açıklamasına göre, öğrencilerin sağlam ve güçlü bir temel inşa etmelerini sağlamak üzere yoğun AR-GE çalışmaları sonucunda eğitim uzmanları tarafından tasarlanan ve geçen yıl kullanılmaya başlanan Vitamin İlkokul, soyut durumları somutlaştıran örnekler ve analojiler sayesinde ilkokul öğrencilerindeki muhtemel kavram yanılgılarının önüne geçiyor.

İlgi çeken içeriklerle çocukları keşfetme yolculuğuna çıkararak öğrenmeyi kalıcı hale getiren Vitamin İlkokul, çok sayıda etkinlik ve alıştırma imkanı sunarak öğrencilerin yıl içinde öğrendiklerini tatil dönemlerinde de pekiştirmelerini sağlıyor.

Yapay zeka destekli Vitamin İlkokul'da 2D ve 3D animasyonlardan oluşan konu anlatımları, sınıf etkinlikleri, çalışma soruları dokümanları, özetler, interaktif etkinlikler, testler ve alıştırmalardan oluşan dijital içerikler eğitsel bir akışla öğrenciye sunuluyor.

5E Öğrenme Modeli esas alınarak üretilen Vitamin İlkokul, öğrencilerin öğrenme sürecinin her adımında aktif katılımlarını destekleyerek kavramların kalıcı öğrenilmesini sağlıyor. Giriş (Engage), Keşfetme (Explore), Anlatım/Açıklama (Explain), Uygulama/Derinleştirme (Elaborate), Değerlendirme (Evaluate) adımlarından oluşan model; öğrenmeyi keyifli hale getirerek öğrencilerin becerilerini farklı yaşam durumlarında da kullanabilmelerini hedefliyor. Vitamin İlkokul'un kişisel takibe olanak sağlayan yapay zeka desteği sayesinde veliler ve öğretmenler, öğrencilerin çalışmalarını yakından takip edebiliyor.

Vitamin İlkokul, yüksek görsel ve işitsel kaliteye sahip özgün içerikleri sayesinde öğretmenlere derslerini zenginleştirme fırsatı sunuyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında Vitamin İlkokul'un basılı kaynakları ve ders kitapları da öğrencilerin ve öğretmenlerin kullanımına sunulacak.