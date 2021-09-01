Virüs yanlış adama bulaştı! Memati karantinada

Kurtlar Vadisi'ndeki Memati Baş karakteriyle tanınan Gürkan Uygun koronavirüse yakalandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Teşkilat" dizisinde rol alan Uygun, sette rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Kovid-19 testi pozitif çıkan Uygun'un sağlık durumunun iyi olduğu ve karantina sürecini evinde geçireceği öğrenildi.

Oyuncunun sevenleri sosyal medya üzerinden "Virüs yanlış adama bulaştı" yorumlarında bulundular.

Sette üst üste yeni vakalar!

Yeni sezonu başlayan "Teşkilat" dizisinde yaşanan koronavirüs vakalarının ardından dizinin çekimlerine ara verildi. Dizinin iki yönetmeni Burak Arlıel ve Burak Müjdeci’nin de test sonuçlarının pozitif çıktığı öğrenildi.