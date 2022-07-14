AjansHaber.com.tr Gündem Virginia'da sel felaketi

Virginia'da sel: Onlarca kişi kayıp

ABD'nin Virginia eyaletindeki sel felaketinde onlarca kayıp kişi rapor edildi, 100'e yakın ev ağır hasar gördü.

Yetkililer, eyaletin Buchanan bölgesindeki şiddetli yağışların ardından en az 44 kişinin kaybolduğunu duyurdu.

Sel nedeniyle şu ana kadar herhangi bir ölüm bildirilmedi.

Bölgede etkili olan fırtına sonucu geniş çaplı elektrik kesintileriyle altyapıda hasar meydana geldi.

Virginia Acil Durum Yönetim Birimi, arama kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğünü duyurdu. Amerikan Kızılayı ise bölge sakinleri için sığınak açtı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay evleniyor
Ertuğrul Özkök 'den açıklama
PKK'daki hezimet terörist ifadesinde
Brent petrolün varil fiyatı 105,22 dolar
Karadeniz'den Türk somonu
Firari HDP’li başkanı ve FETÖ’cüyü geri itti
Katliam gibi kaza, 2’si ağır 10 kişi yaralandı