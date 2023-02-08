VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı

Şubat vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 5.100,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası etkili olan satıcılı seyrini sürdüren endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 7,5 altında 5.068,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı akşam seansında ise kayıplarını kısmen telafi ederek 5.115,00 puana çıktı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında endişe edildiği kadar şahin bir ton kullanmamasının risk iştahını artırdığını söyledi.

Borsa İstanbul'da açığa satış yasağı devam ederken, yeni günde Türk Telekom başta olmak üzere bazı şirketlerin pay geri alımlarına başlayacaklarını duyurması dikkati çekti.

Bugün, yurt içinde finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları, yurt dışında ise ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan endeks kontratında 5.000 puanın destek, 5.150 ve 5.250 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu söyledi.