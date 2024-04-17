Vincenzo Montella: Tüm Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum

F Grubu'nda Portekiz, Çekya ve Gürcistan'la mücadele edecek millilerde turnuvaya sayılı zaman kala İtalyan çalıştırıcı Vincenzo Montella, açıklamalarda bulundu.

La Gazetta della Sport'a konuşan Montella, EURO 2024 ve A Milli Takım hakkında konuştu.

"Tüm Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum"

Turnuvada iyi bir sonuç elde etmek istediklerini söyleyen Montella, sözlerine şöyle başladı:

Tarihimizde ilk defa grubu lider tamamladık ve kalitemizi gösterdik. Elbette şimdi bu turnuvadan beklentiler büyük. Bizim amacımız güzel futbol oynamak ve kendimize güvenip iyi bir sonuç almak. Avrupa Şampiyonası'nda tüm Türkiye'yi gururlandırmak istiyorum.

"Pozisyonunda en iyiler arasında yer alıyor"

Montella, kariyerini Inter'de sürdüren Hakan Çalhanoğlu'nun pozisyonunda en iyilerinden biri olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

Olgunluk ve maçı okuma açısından üst düzey bir oyuncu. Pozisyonunda en iyiler arasında yer alıyor. Bugün Inter'de gösterdiği olgunluk son yıllardaki çalışmalarının meyvesi.