Victor Nelsson'a İtalya'dan talip var!

Galatasaray'ın Danimarkalı stoperi Victor Nelsson'a, Merih Demiral'ın formasını giydiği Atalanta talip oldu.

Marcao transferinin ardından uzun süre Nelsson'un da peşinde koşan fakat Galatasaraylı yöneticilerin yüksek bonservis talep etmesi üzerine transferde mutlu sona ulaşamayan Sevilla'ya İtalya'dan rakip çıktı.

Atalanta gündemine aldı

İspanyol basınından Todofichajes'te yer alan habere göre; milli futbolcu Merih Demiral'ın da formasını giydiği Atalanta, Victor Nelsson'u gündemine aldı. Haberde Sevilla'nın imza aşamasına getirdiği Nelsson için Galatasaray'ın yüksek bir bonservis bedeli talep edeceğine yer verilirken rakam belirtilmedi.

2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor

Bu sezon Galatasaray forması ile 24 resmi maçta forma giyen Nelsson, bu karşılaşmalarda 2.150 dakika süre aldı ve 2 kez de gol sevinci yaşadı. Danimarkalı futbolcunun Transfermarkt verilerinde güncel piyasa değeri 14 Milyon Euro olarak gösteriliyor.