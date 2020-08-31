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Veyis Ateş'i yıkan ölüm

Habertürk sunucusu Veyis Ateş, yeğeninin eşinin koronavirüsten ölümünü sosyal medyadan duyurdu.

Koronavirüs salgınında can kaybı ve vaka sayılarındaki artış devam ederken, bir ölüm haberini de bu kez Habertürk sunucusu Veyis Ateş verdi.

Ateş, yeğeninin eşinin genç yaşta koornavirüsten hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Ateş, hayatını kaybeden eniştesinin ailesi ile olan fotoğrafını, "Ah’ be çocuk. Ah’ be Said. Ah’ be kardeş. Enişte olarak girdin hayatımıza; yoldaş oldun, yâren oldun... Yeğenim Şükran’a eş, çocuklarına baba oldun.
Daha şuncacık yaşamışken hayatı corona belası aldı seni bizden.
Gittin... Nasıl söyleyeceğiz bunu evlatlarına, cesaretimiz yok..." notuyla paylaştı.

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