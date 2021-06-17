Veyis Ateş Habertürk'teki görevinden istifa etti
SBK Holding'in firari patronu Sezgin Baran Korkmaz'dan 10 milyon euro istediği iddia edilen HaberTürk sunucusu Veyis Ateş istifa etti.
Habertürk TV anahaber sunucusu Veyis Ateş, Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı arayarak istifa ettiğini bildirdi.
Sözcü’den İsmail Saymaz'a konuşan Kenan Tekdağ şunları söyledi:
“Biraz önce Veyis Ateş aradı. ‘Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum’ dedi.”
İSTİFASI KABUL EDİLDİ
Kenan Tekdağ, Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği iddia edilen Veyis Ateş’in istifasını kabul etti. Ciner Medya Grubu, geçen pazartesi günü Veyis Ateş’ten savunmasını istemişti.
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