Vergisiz telefonda tarih belli oldu!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, canlı yayınında soruları yanıtladı.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin liderlik ettiği "Kalkınma Yolu" projesinden, öğrencilere vergisiz cep telefonu ve bilgisayara; İstanbul'daki deprem hazırlıklarından, Ankara ile İstanbul arasında yapılacak ikinci otoyol projesine kadar kadar pek çok konuda açıklamalarda bulundu.

"KALKINMA YOLU"NDAN İLK İMZA EKİM AYINDA

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin G-20 Zirvesi'nde gündeme getirdiği "Hindistan - Orta Doğu - Avrupa Tren Hattı"nın zamandan tasarruf anlamında efektif olmadığını anlatan Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı Kalkınma Yolu'na ilişkin bilgi verdi.

Türkiye'nin Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle birlikte aylardır bir çalışma yürüttüğünü anlatan Uraloğlu, "Proje genel anlamda hazır diyebiliriz. Biz bunu yaparken de şunun altını çizmek istiyorum; bölgedeki hiçbir ülkeyi ötekileştirmeden bir süreç başlattık." diye konuştu.

Uraloğlu, projeye ilişkin ilk imzaların Ekim ayında atılabileceğini söyledi.

VERGİSİZ BİLGİSAYAR VE CEP TELEFON

Bakan Uraloğlu, gençlerin beklediği vergisiz cep telefonu ve bilgisayar düzenlemesinin yakın zamanda tamamlanacağını da söyledi. Çalışmanın Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü anlatan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın da çalışamaya destek verdiğini aktardı.

Uraloğlu, "Zannediyorum ki bugünlerde tamamlanır, yıl sonuna gitmeden kamuoyuna duyurulur ve başlatılır." dedi.

Altyapıda ciddi bir mesafe kaydetti. İhaleyi yaptık. Firmamıza sahada yer teslimi yaptık ve başladık. İlk planlamamız 2028 yılında bitirebiliriz şeklindeydi ama son değerlendirmede 2027 yılında Ankara-İzmir YHT hattını açmış oluruz diye planladık.

İSTANBUL'DA DEPREME HAZIRLIK

Ulaşım yapılarıyla ilgili deprem yönetmeliği yayınladı. Dünyada kabul edilmiş yeni yaklaşıma göre yapılarımızı gözden geçiriyoruz. Yeni yapılan yapılarda çok sıkıntımız yok ama hepsini kontrol ediyoruz. Özellikle karayolları tarafına baktığımızda, İstanbul'da kritik yapılar var. Kritik yapılar dediğimiz köprüler ve tünellerde bir hasar aldığınızda hemen birkaç saatte geçiş veremiyorsunuz. Güçlendirme çalışmalarımız var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün askı halatlarını değiştirdik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün askı halatlarını değiştiriyoruz."