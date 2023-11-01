Vergisiz telefon desteğinde yeni düzenleme!

Haber 7'nin haberine göre, daha önce destek tutarının ürünü satın aldıktan sonra vergi iadesi şeklinde yapılaması beklenirken bir son dakika değişikliği ile öğrencilerin bir defaya mahsus yararlanacağı vergisiz cihazlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destek sağlanmasına karar verildi.