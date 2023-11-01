Vergisiz telefon desteğinde yeni düzenleme!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı, üniversite öğrencilerine sağlanacak teknolojik cihaz desteği bugün itibarıyla başladı. Desteğin öğrencilere nasıl verileceği ise belli oldu.
"Yükseköğretim Öğrencilerine Teknolojik Cihaz ve İnternet Desteği Verilmesine İlişkin Karar," 1 Kasım 2023 tarihi itibariyle (bugün) uygulanmaya başladı.
Satın alma tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış, açık öğretim öğrencileri hariç, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yükseköğretim öğrencilerinin her birine, bir defaya mahsus olmak üzere teknolojik cihaz desteği ve bir yıllık internet desteği sağlanacak.
Haber 7'nin haberine göre, daha önce destek tutarının ürünü satın aldıktan sonra vergi iadesi şeklinde yapılaması beklenirken bir son dakika değişikliği ile öğrencilerin bir defaya mahsus yararlanacağı vergisiz cihazlar için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından destek sağlanmasına karar verildi.
Bakanlık satın alınan vergisiz cihazlar için belirlenen 5,500 TL’lik tutar için doğrudan destek verecek.