Vergi paketi bugün Meclis'e geliyor!

ANKARA / Ulaş Kaya

Vergide adalet ve etkinliği artırmak amacıyla son şekli verilen yeni vergi paketi bugün Meclis Başkanlığı’na sunuluyor.

Teklifin görüşmelerine ise bu hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda başlanacak.

En düşük emekli maaşında düzenlemeyi içeren madde vergi paketinde

Yeni vergi paketi düzenlemesinde en düşük emekli maaşının artırılmasına yönelik kanun teklifi maddesi de yer alacak. Dün akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulan rakamın ise 12 bin TL olduğu öğrenildi.

Asgari kurumlar vergisi de pakette yer alcak

AK Partili kaynakları, teklifin özünün "Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınması ilkesi doğrultusunda" hazırlandığını ifade ederek, vergide etkinliğin artırılacağını belirtti. Teklifte çok uluslu ve yerel şirketler için asgari kurumlar vergisi de yer alacak.