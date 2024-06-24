Vergi düzenlemesi TBMM'ye geliyor, Kripto düzenlemesi yasalaşıyor!

Ankara / Ulaş Kaya

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bayram tatili sonrası yarın yoğun gündemle toplanacak.

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler Genel Kurul'da görüşülürken, milyonlarca vatandaşın merakla beklediği vergi düzenlemesine ait taslak metin AK Parti Grubuna gelecek.

9. Yargı Paketi de bu hafta AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan 6 parti, grup toplantılarını düzenleyecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti grubunda, vergi düzenlemesi başta olmak üzere önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Vergi düzenlemesi TBMM'ye geliyor

Yeni vergi kanunu düzenlemesine ilişkin taslak metin bu hafta AK Parti Grubu'na geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının hazırladığı taslakta yapılması önerilen düzenlemeler şu başlıklarda sıralandı:

Borsa kazançlarının vergilendirilmesi,

Deniz taşıma araçlarına uygulanan KDV istisnanın kapsamının daraltılması,

Deniz taşıma araçlarına verilen hizmete tanınan KDV istisnanın kapsamının daraltılması,

Ulusal güvenlik amaçlı KDV istisnasının alt mükelleflere tanınan kısmının daraltılması,

Yem ve gübredeki KDV istisnasının kaldırılması,

Yabancılara verilen sağlık hizmetindeki KDV istisnasının kaldırılması,

Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV istisnasının kaldırılması,

Altın, gümüş, petrol arama hizmetlerindeki KDV istisnasının kısmi istisnaya dönüştürülmesi,

Limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hattı ile liman ve havalimanı inşasına ilişkin istisnanın kısmi istisnaya dönüştürülmesi,

Organize sanayi bölgeleri ile küçük sanayi sitelerinin inşasına ilişkin istisnanın kısmi istisnaya dönüştürülmesi,

TVF istisnasının uygulamasının netleştirilerek KDV’nin indirimine izin veren düzenlemenin kaldırılması,

Kısmi istisnalarda KDV’nin indirimine izin veren düzenlemelerinin kaldırılması,

Engelli araçlarındaki ÖTV istisnasının revize edilmesi,

Esnaf muaflığının kapsamının genişletilmesi, esnaf muaflığı belgesi alma zorunluluğu getirilmesi ve harç alınması,

Evlerde sunulan hizmetlerde basit bir vergileme usulü getirilmesi,

Mesken kira ödemelerinin banka kanalıyla yapılması ve bu ödemeler üzerinden banka tarafından tevkifat yapılması, üçüncü gelir diliminden itibaren beyanname verilmesi,

Startup Şirketlerindeki hisse senedi opsiyonlarında vergisel kolaylık sağlanması,

Ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermeye mecbur olan mükellefler için "Asgari Gelir Vergisi" uygulaması ihdas edilmesi,

İştirak hissesi satış kazancı istisnasının kaldırılması, eski hisseler için devam ettirilmesi ve bu hisselerin satış istisnasının yüzde 25 ile sınırlandırılması,

Ar-Ge Personeline uygulanan ücret istisnasına üst limit getirilmesi,

Yurt içi asgari kurumlar vergisi uygulaması,

Çok uluslu şirketlerde küresel asgari kurumlar vergisi uygulaması,

Kripto düzenlemesi yasalaşıyor

Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, yarın TBMM Genel Kurulu'nda ele alınacak.

Teklife göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) izin alınması zorunlu olacak.

İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

Zimmet suçunu işleyen kripto varlık hizmet sağlayıcı yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile diğer mensupları, 8 yıldan 14 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.

Her yıl platformların bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde biri SPK, yüzde biri de TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın mayıs ayı sonuna kadar ödenip gelir olarak kaydedilecek.

Kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyeti yürütenler, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içinde faaliyet izni almak üzere gerekli başvuruları yapacaklarına veya müşteri hak ve menfaatlerini zarara uğratmadan üç ay içerisinde tasfiye kararı alacaklarına dair bir beyan sunmak zorunda olacak.

Yurt dışında yerleşik kripto varlık hizmet sağlayıcılar, Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik faaliyetlerini kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üç ay içerisinde sonlandıracak.

9. Yargı Paketi geliyor!

Öğretmenlik Mesleği ve Milli Eğitim Akademisi Kanunu Teklifi ile yargı alanında düzenlemeler içeren, kamuoyunda 9. Yargı Paketi de TBMM'ye geliyor.

Özellikle "etki ajanlığı" eksenindeki tartışmaların odağında olan 9. Yargı Paketi'nin de AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Paketin, "infaz kanununa" ilişkin düzenlemeleri de içermesi bekleniyor

Google yetkilileri Meclis'e geliyor

Dijital Mecralar Komisyonu, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman başkanlığında "dijital telif" gündemiyle toplanacak. Komisyon, Google yetkililerini dinleyecek.

Sağlık Bakanlığı yetkilileri de İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunu "hükümlü ve tutuklulara verilen sağlık hizmetleri" hakkında bilgilendirecek.

6 parti grup toplantısı yapacak

Salı ve çarşamba günleri Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verecek

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı sonrasında çalışmalarına yeniden başlayacak Meclis'te, partisinin grup toplantısına katılarak konuşma yapacak.

Erdoğan'ın AK Parti Grup Toplantısında vergi düzenlemesi başta olmak üzere gündeme ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.