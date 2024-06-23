Vergi düzenlemesinde, AK Parti devrede!
AK Parti kulislerinden alınan bilgiye göre, TBMM’ye bu hafta sunulması beklenen yeni vergi düzenlemesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın hazırladığı pek çok kritik maddeyi AK Parti yetkilileri ve parti içerisindeki uzmanların devreye girerek taslak metninden çıkardı.
Ankara / Ünsal Ergel
Kurban Bayramı nedeniyle ertelenen yeni vergi paketine ilişkin AK Partili kurmayları devreye girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkililerinin pek çok kaleme ilişkin yaptığı düzenlemeye itiraz eden AK Parti kurmayları, taslak metinden geniş kitleleri ilgilendiren maddelerde revizeler yapılmasında öncülük etti.
Bu hafta TBMM’ye sunulması beklenen yeni vergi kanunu tasarısına göre kritik maddeler üzerinde değişiklik yapıldı. Üzerinde aylarca çalışılan ve 5 kez revize edilen paketten çıkarılan maddelerin AK Parti kurmaylarının yoğun itirazı nedeniyle gerçekleştiği öne sürüldü.
SERVET VERGİSİ
Gelirler İdaresi Başkanlığı, beyana tabi geliri ile yapılan harcamalar arasında yüzde 20'nin üzerinde uyumsuzluk olan mükelleflerden özel gider bildirimi istenmesini, izah edilemeyen fark tutarlarından ise servet vergisi alınmasını talep etti. Bu madde taslaktan çıkarıldığı öne sürüldü.
BORSADA KAZANÇ VERGİSİ
Borsa İstanbul’da (BIST) işlem gören ve 3 yıldan kısa süreyle elde tutulan hisse senetlerinin alım satımından elde edilen kazançlardan vergi alınmak üzere hazırlanan maddeye göre; borsa kazancından kesilecek vergi, hisse senetlerinin elde tutulma süresine göre, 3 aya kadar yüzde 10, 6 aya kadar yüzde 7.5, 1 yıla kadar yüzde 5, 3 yıla kadar yüzde 2.5, 3 yıl üstü için yüzde 0 olması planlandı. Ancak taslaktaki bu madde geri çekildi.