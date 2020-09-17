'Venüs Rus gezegenidir' diyen Rusya, Çoban Yıldızı'nı tek başına keşfetmek istiyor.

Rusya, Venüs'te yaşam belirtisinin ipuçlarını veren fosfin gazının bulunmasından bir gün sonra gezegeni keşfe hazırlandıklarını duyurdu.

"Venüs'ün Rus bir gezegen olduğuna inanıyoruz" diyen Rus uzay ajansı Rocosmos'un başkanı Dmitry Rogozin gezegende incelemeler yapmak için ulusal bir proje başlatılacağını söyledi.

Roscosmos'tan yapılan açıklamada da Venüs'teki ilk misyonların Sovyetler Birliği tarafından yürütüldüğüne vurgu yapıldı. Açıklamada, "Venüs ile ilgili çalışmalarda, Sovyetler Birliği ile rakipleri arasındaki olağanüstü uçurum, ABD'nin Venüs'ü 'bir Sovyet gezegeni' olarak adlandırmasında katkısı olmuştur" denildi.

"VENÜS MİSYONU BAĞIMSIZ ULUSAL BİR PROJE OLACAK"

Amerikan uzay dairesi NASA ile Venera-D adlı, Venüs'ün keşfi ile ilgili bir proje yürüten Rusya'nın daha önce bu misyondaki uluslararası bağlantılarını keseceği iddia edilmişti. Rus basınına yansıyan haberlere göreyse Roscosmos'un planladığı yeni proje hem Venera-D'den hem dış bağlantılardan bağımsız olacak. Rusya, bu misyonla gezegenin yüzeyinde ve atmosferinde yapılacak incelemelerin yanı sıra, Venüs'ün evrimsel sürecini de aydınlatmayı hedefliyor.

Henüz bir gün önce bilim insanları, Venüs gezegeninin atmosferinde bulunan asit yüklü bulutlarda mikropların yaşamlarını sürebileceği fosfin adlı bir gaz tespit ettiklerini ve bunun da Dünya'ya benzer bir yaşamın belirtisi olduğunu duyurmuştu.