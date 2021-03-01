Veliaht Prens Selman ertelenmeden cezalandırılmalı

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ertelenmeden cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Cengiz, Twitter'dan Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD istihbaratının raporuna ilişkin açıklamada bulundu.

Kaşıkçı cinayetinin, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman'ın onayıyla işlendiğine ilişkin istihbarat raporunun yayımlanmasının ardından Cengiz, "Bu sadece Cemal için aradığımız adalete hizmet etmeyecek, bundan sonra olabilecek benzer olayları da engelleyecektir. Ancak bu şekilde, ABD'nin uygulamayı planladığı yaptırımlar anlamlı olabilir" ifadesini kullandı.

"Herkesi Veliaht Prens'in cezalandırılması için harekete geçmeye çağırıyorum"

Eğer Veliaht Prens cezalandırılmazsa, bunun insanlığın üzerinde bir leke olarak kalacağının altını çizen Cengiz, açıklamasında ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ve diğer dünya liderlerinin Selman'la el sıkışıp sıkışmayacaklarını kendilerine sorması gerektiğini belirtti.

Cengiz, "Bugün Cemal için adalet sadece Cemal'i değil gelecekte özgürlük adına mücadele edecek herkesi kapsamaktadır. Herkesi elini vicdanına koyarak Veliaht Prens'in cezalandırılması için harekete geçmeye çağırıyorum" değerlendirmesinde bulundu.