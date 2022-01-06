Koç Holding'in Demir Export'u yurtdışında altın işine giriyor

Dünya Gazetesi'nden Kerim Ülker'in yazısına göre, Koç Holding’in sanayideki en eski şirketlerinden biri Demir Export. Merhum Vehbi Koç’un 1957 yılında madencilik alanında faaliyet göstermesi için kurduğu Demir Export, ilk olarak adından da anlaşılacağı üzere demir cevheri üretimine başladı.

Sonraki yıllarda çinko, kurşun, gümüş, kömür ve bakıra yoğunlaşan şirket, Divriği'de demir, Eynez ve Sivas Kangal kömür işletmelerini kuran şirket,16 yıl önce ilk kez altın işine girdi.



İlk altın dökümü 2016'de gerçekleşti

2006 yılında Maden İşleri Genel Müdürlüğü’nden ihale yoluyla Bakırtepe Altın sahasını alan Demir Export, 2007 yılında çalışmalara başladı, 2016’da da ilk altın dökümünü gerçekleştirdi.

Yıllık 25.000 ons yani 800 kilogram üretim kapasitesine sahip altın sahasında 150 bin ons yani 4 bin 800 kilo altın üretilmesi planlanıyor.



Koç Holding'in Türkiye dışındaki ilk altın işi

Bir yandan da rotasını yurtdışına çeviren Demir Export, Türkiye dışındaki ilk altın madeni işine de Ada’da giriyor.

Koç Holding’in İrlanda’da Conroy adlı bir firmayla görüşmelerde bulunduğunu, ön mutabakat anlaşmasını imzalamıştı. İşte o görüşmeler tamamlandı ve Koç Holding, İrlandalı Conroy Gold & Natural Rexources ile anlaşmayı imzaladı.

İmzalar atıldı

Anlaşmayla Koç Holding, ortağıyla İrlanda Cumhuriyeti ve Kuzey İrlanda’da maden arayacak. Koç’a ait Demir Export, Conroy Gold’a ait Longford- Down kuşağındakiler de dahil Clontibret gibi madenlere ortak oldu.

Kademeli olarak %57.5'ini alacak

Anlaşma ile Demir Export, bu ruhsatların ve madenlerin yüzde 57.5’ini kademeli olarak satın alacak. İlk aşamada ortaklıktaki Koç Holding payı yüzde 40 oldu. Bu oran ikinci fazda yüzde 14.5’lik oranında artacak.

517 bin onsluk kaynak söz konusu

Conroy Gold’un yaptığı açıklamaya göre Demir Export’un ortak olacağı maden sayısı 11. Bunun 9 tanesi İrlanda Cumhuriyeti’nde, ikisi de Kuzey İrlanda’da bulunuyor. İlk aşamada devreye alınacak olan Clontibret ruhsatında 517 bin ons kaynak bulunuyor.

150 milyon liraşık anlaşma

Conroy Gold Yönetim Kurulu Başkanı Richard Conroy açıklamada, “Niyet mektubu, yatırım sürecine geçmemizi sağlayacak. Demir Export, Clontibret ruhsatını inşaata hazır hale getirmeye ve madencilik operasyonlarına başlamamıza yardımcı olacak. Demir Export, bu ruhsatları ve madenleri geliştirmemizi sağlayacak uzmanlığa ve finansal yeterliliğe sahiptir” dedi.

Kerim Ülker'in bilgilerine göre anlaşma için ödenen tutar yaklaşık 150 milyon lira civarında.

Bu miktarın geliştirilecek olan alan ve yeni araştırmalar sürecinde artacağı ifade ediliyor.