Vedat Muriqi transferi bitti! İmzalar bugün atılıyor

Fenerbahçe forması giyen Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi bugün tamamlanıyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Kosovalı golcünün transferi konusunda Fenerbahçe ile Lazio arasındaki imzalar günün ilerleyen saatlerinde atılacak.

26 yaşındaki forvet ise yarın Lazio ile sözleşme imzalamak için Roma'ya gidecek.

VEDAT MURIQI TRANSFERİNİN MALİYETİ

Lazio, Vedat Muriqi transferi için sarı lacivertli takıma 18 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

İtalyan kulübü ile 5 yıllık kontrat imzalayacak olan Kosovalı oyuncu, Lazio'da senelik 2 milyon euro maaş ve bonuslar kazanacak.