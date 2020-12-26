Vedat Milor: "Midye yiyeceğinize, pil kemirin"

Omega-3 ve proteinden zengin, sofraları süsleyen deniz ürünlerinden bazıları vücuda verdiği yararın yanında zarar da veriyor.

Denizlerdeki kirliliğin artması, ürünlerinde de ağır metal oluşumunu tetikliyor.

Parkinson, Alzheimer, beyin ve omurilik tümörleri gibi birçok nörolojik hastalığı beraberinde getiren ağır metal cıvanın en fazla dip balıkları ve midye, istiridye gibi kabuklu ürünlerde görülüyor.

Cıva tehlikesi için uzmanlar uyarılarda bulunurken, 2007 yılında cıva zehirlenmesi geçiren ünlü gurme Vedat Milor da yaşadıklarını anlattı.

Tenis oynarken kendinde yavaşlama, ayaklarında karıncalanma ve dengesizlik hissettiğini belirten Milor, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı:

"AĞIR METAL TESTİ YAPTIRDIM CIVA VE ARSENİK ÇIKTI"

"Zamanında iyi tenis oynardım ama birden koşarken yalpalamaya başladım. Bir yavaşlık ve dengesizlik söz konusuydu. Ayak parmaklarımda garip hisler belirmeye başladı. Durup dururken acıyordu, katılaşıyordu, kaşınıyordu ve karıncalanıyordu. Kendi doktorum önce şeker hastalığından şüphelendi, onun testi yapıldı ama bir şey çıkmadı. Nörologa göründüm ve ağır metal testi yaptırdım. Cıva ve arsenik çıktı."

"NAPOLYON'UN CIVA ZEHİRLENMESİNDEN ÖLDÜĞÜ SÖYLENİR"

Cıvanın denizden, arsenikin ise pestisitlerden, meyve ve sebzelerden geldiğini ifade eden Milor, "Cıva özellikle bağışıklık sistemini etkiliyor ve belli bir eşiği geçince beyni de etkiliyor. Napolyon'un cıva zehirlenmesinden öldüğü söylenir. Özellikle midyede çok oluyor" diye konuştu.

'MİDYE YİYECEĞİNE, PİL KEMİR DAHA İYİ'

Bir Türk doktorunun 'midye yiyeceğine, pil kemir daha iyi' dediğini anımsatan Vedat Milor, "Bunu bilmiyordum. Vücuttan tamamen çıkmıyor, kalıcı hasarları olabiliyor. Bir süre deniz ürünü hiç yemedim. Hastalığım tam normale inmedi ama kabul edilebilir seviyelerde kaldı. Yurt dışında tarım bakanlıkları hangi deniz ürünlerinde ne kadar cıva olduğunu açıklıyor. Küçük balıklarda yok. Balıklar cıvadan zehirlenince kaskatı kesiliyor, onları avlamak daha kolay oluyor. Biz de onları yiyoruz. Kuruntu yapmayın ancak kendinizde yavaşlık, dengesizlik, karıncalanma hissediyorsanız o zaman doktora görünüp ağır metal testi yaptırmakta fayda var" dedi.