Vedat Işıkhan'dan emekli ikramiyesi açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı.

Bakan Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"İstihdam sayımızı tekrar 914 bin seviyesine getirdi. 110 bin vatandaşımıza 990 milyon lira ödeme yapıldı.

Prim tahsilatı önemli bir noktada duruyor. Ancak biz kaybettiğimiz insanlar. Bu insanları geri döndüremiyoruz. Prim tahsilatı elbette önemli ama ekonominin bütün boyutlarının tekrar canlandırılmasına önem verdik."

Emekliye Bayram İkramiyesi

"2002 yılından bu yana emeklilerimiz bizim değerlilerimiz oldu. Enflasyona karşı tüm vatandaşlarımıza ezdirmemek emeklilerimiz için de söz konusu. Bayram ikramiyeleri 2018'de hayata geçti. 166 milyar 200 milyon lira toplamda bayram ikramiyesi gerçekleştirdi."

"Emeklilerimiz müsterih olsunlar. Cumhurbaşkanımızın emeklilere olan teveccühü malum. Emeklilerimizin talep ve ihtiyaçlarımızı önceliklendiriyoruz. Emeklilerimiz müsterih olsun. Gerekli değerlendirmeleri yapıyoruz. Gerekli çalışmaları yaparız, bu adımları atarız."

"Cumhurbaşkanı Yardımcımız Cevdet Yılmaz ve Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek ile emekli ikramiyesi için bir çalışma başlatacağız ve Cumhurbaşkanımıza sunacağız."

"Ocak ayından itibaren aylıkları eşitledik. Dün SSK'lı 10 milyon 798 bin 98 emeklimize, bugün ise Bağ-Kurlu 2 milyon 861 bin 770 emeklimize fark tutarlarını yatıracağız. 13 milyon 660 bin 868 kişiye ödeyeceğimiz fark 15 milyar 845 milyon 280 bin 523 lira fark ödemesi yapacağız."