Vebitcoin'in CEO'su ve 'Hanımağa' lakaplı eşi, yasa dışı bahis çetesinin liderlerinden çıktı

Kripto para borsası Thodex'in bakım yapılacağı açıklaması sonrası sitesini kapatması ve sahibi Faruk Fatih Özer'in yurt dışına kaçmasıyla başlayan sürece, Muğla merkezli Vebitcoin.com da katıldı. Kripto para işlem platformu Vebitcoin.com, içine girdiği finansal zor durumdan dolayı faaliyetlerine son verdiğini açıkladı.

Olayın ardından İlker B. ile birlikte 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ve şirketin 2 çalışanı gözaltına alındı.

Muğla İl Emniyeti Siber Suçlarla Şube Müdürlüğü'nde ifade işlemleri süren İlker. B., ile eşi Güliz B.'nin yasa dışı bahis çetesinin 4 kişilik lider kadrosunda oldukları öğrenildi. Çeteye 3 yıl önce düzenlenen operasyonda İlker - Güliz B., çiftinin 34 kişiyle birlikte gözaltına alınıp, yasa dışı bahis çetesindeki faaliyetleri nedeniyle, Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz olarak yargılandıkları ortaya çıktı.

Öte yandan şirketin CEO'su İlker B.'nin 2 yıl önce Karadağ'dan vatandaşlık aldığı öğrenildi.