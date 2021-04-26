Vebitcoin soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı
Vebitcoin soruşturması kapsamında, şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker B.'ın ardından 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz B. ile şirketin çalışanları Berkay B. ve Aykut E. de tutuklandı.
Muğla merkezli kripto para işlem platformu Vebitcoin'in faaliyetlerini durdurduğunu açıklamasından sonra gözaltına alınan ve polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliye tutuklanan şirketin 'Baron' lakaplı CEO'su İlker Baş'ın ardından 'Hanımağa' lakaplı eşi Güliz Baş ile şirketin çalışanları Berkay B. ve Aykut E. de tutuklandı.
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