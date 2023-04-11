VClub’dan açıklama: Mahkeme hakkımızdaki asılsız iddialara dur dedi

VClub Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Öztürk, bazı haber sitelerinde şirketleri aleyhinde çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı.

“Maalesef geçtiğimiz dönemde bazı ulusal yayın organları ve birtakım haber sitelerinde şahsım ve şirketimiz VClub hakkında, yanlı, gerçeği yansıtmayan, iftira niteliğinde haberler yayınlandı. Tamamen ticari itibarımızı zedelemeye yönelik, güdümlü, karalama amaçlı ve hiçbir gerçekliği olmayan bu haberlerle ilgili vakit kaybetmeden suç duyurusunda bulunduk.

13.12.2022 ve 05.04.2023 tarihlerinde T.C. İstanbul 8. ve 7. Sulh Ceza Mahkemeleri’ne yaptığımız başvurular sonrasında ilgili haberlere ilgili “yayından kaldırma” kararı çıkmıştır. Ülkemizin, güvendiğimiz yargısı, bu mesnetsiz iftiralar hakkında gereğini yapmış adalet yerini bulmuştur” dedi.

“Bu zihniyetle mücadelemiz sürecek”

Öztürk sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugüne kadar yurtiçi ve yurtdışında binlerce gayrimenkul satışı gerçekleştirirken işimizi her daim hak, hukuk ve ticari ahlak çerçevesinde yürüttük. Hakkımızda açılmış tek bir dava bile yok. Hal böyle iken, gazeteciliğin en temel ilkelerine bile uymayan, basın ahlak ilkelerini hiçe sayan, adeta bir itibar suikastı yapmaya yönelik bu zihniyetle mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz” dedi.