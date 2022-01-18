VavaCars Fatih Karagümrük: 0 - Beşiktaş: 1
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 1-0 mağlup etti.
49. dakikada Batshuayi'nin pasıyla soldan ceza sahasına giren Larin'in uzak köşeye şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
62. dakikada Ghezzal'ın pasıyla ceza yayı üzerinde topla buluşan Batshuayi, rakibinden sıyrılıp şutunu çekti, top auta çıktı.
69. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Emre Mor'un dar açıdan sert şutunda, top direk dibinden auta gitti.
87. dakikada ceza sahasına uzak bir noktadan serbest vuruşta topun başına geçen Bistrovic'in şutunda, kaleci Ersin topu kornere çeldi.
Karşılaşmayı Beşiktaş 1-0 kazandı.
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