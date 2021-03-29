ABD'de son aylarda sözlü ve fiziksel saldırıların artmasıyla protestolara yol açan, Atlanta kentindeki masaj salonlarına saldırıyla daha da ayyuka çıkan Asya kökenlilere karşı ırkçılık sorunu, gündemin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Son olarak Ohio eyaletinde kendisi de Asya kökenli olan yerel bir yetkilinin yaptığı sitemkar açıklamalar ve 'vatanseverliğini tartışmaya açması' konuşuluyor.

Sputnik'in haberine göre, West Chester Township kentindeki mütevelli heyeti başkanı Lee Wong, geçen salı günü yaptığı konuşmada, "Uzun süredir bir sürü saçmalığa sessizce katlanıyorum. Daha fazla istismar ve ayrımcılığa uğrayacağım endişesiyle sesimi çıkarmaya korktum" ifadeleriyle konuya giriş yaptı. İçinde yaşadığı toplum tarafından sevildiğini ama son yıllarda Asya kökenlilere karşı ırkçılığını kötüleştiğini anlatan 69 yaşındaki Wong, ABD ordusuna hizmet ettikten sonra bile, sırf kökeninden dolayı ülkeye bağlılığının sorgulandığını söyledi.

Vatanseverliğini sorgulayanlara yaralarını gösterdi: Bu sizin için yeterli mi?



🔹ABD'de 20 yıl orduya hizmet etmiş Asya kökenli yerel yetkili Lee Wong, sırf kökeninden dolayı vatanseverliğinin sorgulanmasına gömleğini çıkarıp yara izlerini göstererek cevap verdi. pic.twitter.com/vnWwCraw09 — Ajans Haber (@AjansHaberResmi) March 29, 2021

"Karşıma geçip yeterince Amerikalı ya da vatansever görünmediğimi söyleyen bazı sinir bozucu insanlar var" diyen Wong, 18 yaşında Güneydoğu Asya'da dünyanın en büyük üçüncü adası Borneo'dan ABD'ye ilk geldiğinde yaşadığı bir olayın hayatını değiştirdiğini belirtti. Chicago'da dayak yediğini ama kendisine saldıran kişinin ceza almadığını hatırlatan Wong, bu olay üzerine ABD ordusuna katıldığını ve 20 yıl aktif hizmet verdiğinin altını çizdi.

Konuşmasının asıl can alıcı kısmına bu noktada başlayan Wong, "Korkmuyorum. Sindirileceğim ya da hakarete uğrayacağım korkusuyla yaşamak zorunda değilim. Vatanseverliğin, vatanseverlikle ilgili soruların nasıl bir şey olduğunu size göstereceğim" deyip sandalyesinden doğruldu. Gömleğinin düğmelerini açıp yarıya kadar sıyıran Wong, ordudayken aldığı yaraların izlerini gösterdi; "İşte kanıtım. Bu vatanseverlik sizin için yeterli mi?" diye sordu.

Kendisi de eski bir ordu mensubu olan AP ajansı muhabiri tarafından paylaşılan görüntüler büyük etkiye neden oldu. Cincinnati Enquirer'e verdiği demeçte konuşmasının planlı olmadığını, o an bir şeyler söylemek zorunda hissettiğini söyleyen Wong, "İnsanlar bunları söylediğim için memnun. West Chester farklı kökenden kişilerin bir arada yaşadığı bir yer. Bu tür Asyalı karşıtı söylemlere ihtiyacımız yok" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçi olan Wong, 2020 seçimlerinde, koronavirüsü 'Çin virüsü' olarak niteleyen ve Asyalı karşıtlığını körüklemekle suçlanan eski başkan Donald Trump'a destek verdiğini de söyledi.