Vatandaştan İmamoğlu'na tepki: “Ne zaman arayacaklar tahmini, öldükten sonra mı?”

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Küçükçekmece bölgesinde incelemelerde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’na vatandaşlar tarafından tepki gösterildi.

"Ne zamana arayacaklar öldükten sonra mı?"



İSKİ'yi aramasının üzerinden saatler geçmesine rağmen gelen giden olmadığını belirten mahalle sakini İmamoğlu'na, ''Burada bir tane İSKİ yok, çevre illerden destek gelemez miydi? İnsanlar hala sokaktalar, benim ablam 3 çocukla sokakta kaldı, ne zamana arayacaklar öldükten sonra mı?" diyerek tepki gösterdi.