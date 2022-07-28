Vatandaş muhalefeti umut olarak görmüyor!

Yaptıkları son anketlere ilişkin Haber7'ye bilgi veren Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, Araştırma Başkanı İhsan Aktaş ve Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Aydın, çok önemli tespitlerde bulundular.

Anketlere katılan vatandaşlar Türkiye'de en büyük sorunun ekonomi olduğunu vurgularken, her şeye rağmen muhalefetin söylemleriyle vatandaşların büyük bir kısmını ikna edemediği gözlemlendi.

Anketlere göre en güvenilen siyasi lider ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak tespit edildi.

Vatandaşın en önemli sorunu ekonomi

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir:

“Ben kamuoyu araştırmaları yapan bir kurumun başındayım ve 2014 ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türkiye'de en yakın tahminleri yapan ekibin başındayım. Tüm seçimlerde en iyi sonucu veren araştırma kurumlarından birisi olduk. Bunu neden söyledim? Bazıları çok manipülatif araştırma sonuçları yayınlayarak kamuoyunu etkileyebileceklerini düşünüyorlar. Ancak kamuoyu tüm bu geçmiş süreçlerden de etkilenmediğini görüyoruz.

Araştırma sonuçlarına baktığımız zaman Türkiye'nin en önemli sorunu ekonomi olarak çıkıyor karşımıza. Bu özellikle son bir yıldır kendisini hissettiriyor. Onun dışında belli ölçüde Suriyelilerin de sorun olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Bunun da kısmi bir etkisi var.

Bu sorunları kim çözer?

‘Bu sorunları kim çözer?’ diye sorduğumuzda da burada AK Parti'nin öne çıktığını görüyoruz. AK Parti yüzde 26’larda çıkıyorsa en yakın rakibi Cumhuriyet Halk Partisi yüzde 16-17'lerde çıkıyor. Mesela İyi Parti'yi yüzde 20’lerde oranlarla servis edenler var. İyi Parti burada sorunları çözme potansiyeli olarak yüzde 6’larda görülüyor. Tüm bu gerçekliklerden bakacak olursak AK Parti'nin tüm bu yıpranmışlığına rağmen 20 yıldır iktidarda olduğunu, açık ara birinci parti olduğunu gözlemliyoruz. Bazıları Cumhuriyet Halk Partisi'nin öne geçtiği yönde araştırma sonuçları servis ediyorlar.

Ak Parti oy kazanıyor

AK Parti'nin oy oranında bir önceki aya göre bir miktar yükselişte var. Neden, diplomasideki gelişmeler genel şeylerde etkili olabiliyor. Gri alanda kalan Yeniden Refah Partisi, Zafer Partisi, Türkiye Değişim Partileri var. Bunlar henüz hangi ittifakta yer alacakları noktasında bir irade ortaya koymadılar. Bu sebepten dolayı bunların seçmeninin yöneldiği isim Cumhurbaşkanı olacak.

Muhalefetin en büyük problemi ise muhalefet. Umut vaat edebilen bir noktaya henüz gelemedi. Türkiye zor bir seçime giriyor. Bu zor tahmin, tahminini de zor. Şu anda sayın Erdoğan’ın araştırmalarda tüm rakiplerinin arasında öne çıktığını görüyoruz. Muhalefetin adayı açıklamaktan özellikle imtina ettiğini görüyoruz. Aday açıklandıktan sonraki süreçte de bizim ölçülerimiz kim Cumhurbaşkanı olacak, kim yürütmenin başı olacak onu ölçmek açısından biraz daha sağlıklı olacaktır.”

Genar Araştırma Başkanı İhsan Aktaş:

Umut yine Erdoğan

“Türkiye'de çok köklü bir değişiklik yok. Siyasi arenada, hükümet hayat pahalılığıyla uğraşıyor. Muhalefet partilerinin bugüne kadar yapmış olduğu diğer eleştiriler çok etki etmedi. Tabloya baktığımız zaman hala AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında 89 puan farkı var. Yani birinci parti pozisyonunu koruyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nde de ciddi bir kayıp yok. Bu hayat pahalılığı ile alakalı hükümetin alacağı kararlara göre veya sistemi yönetmesine göre durumumuz netlik kazanır. Ama bu ekonomik problemlere rağmen muhalefet partilerinin oy oranında büyük bir artış söz konusu değil. Vatandaşın hükümet eleştirisi var fakat buna karşılık muhalefetten bir umudu yok. Yani muhalefetten bir umut olsaydı tablo çok farklı olabilirdi.”

Areda Survey Genel Müdürü Yusuf Akın:

“Bizim yaptığımız son araştırmalarımızda şunu net şekilde görüyoruz, seçmen masasındaki en önemli gündem maddesi ekonomiye dair konular. Dış politika ve güvenliğe dair hükümetin yürütmüş olduğu politikalara güven ve desteğin çok güçlü olduğunu net şekilde görüyoruz.

Muhalefetin söylemleri, karşılık bulmuyor

Muhalefetin belki daha önde olması beklenebilecekken, birçok muhalif siyasi aktör de konuşuyorken bunların içerisinde en az konuşanı olan Sayın Yavaş'ın muhalefet aktörlerinin arasından sıyrılıyor olması bir tezatı temsil ediyor. Demek ki muhalefette hiçbir siyasi aktörün söylemleri, seçmen tabanında bir karşılık bulmuyor, onları ikna edemiyor. Yani burada sayın Cumhurbaşkanı'nın liderliğinim takdir gördüğünü net şekilde değerlendirebiliriz.

İttifaklar bağlamında değerlendirildiğinde Cumhur İttifakı'nın belli bir oranda daha önde olduğunu görüyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO zirvesi, İran görüşmesi, tarım koridoru meselesindeki tavrı seçmenin çok net teveccühünü gören şeyler. Ekonomi güvenliği, sağlık güvenliği ve stratejik güvenlik olarak belki de dünya üzerinde, hele ki Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada çok stresli zamanlar yaşanıyor. Burada liderlik pozisyonunun öneminin daha fazla öne çıktığını görüyoruz. Şu anda dünya olarak geçtiğimiz ekonomik durumun Türkiye ekonomisine yansımaları var.

Fakat şu soruyu eklemek isterim, kamuoyuna yönelttiğimiz ‘Sizce mevcut ekonomik sorunları kim çözer?’ şeklinde soruya yüzde 45 hükümet çözer yüzde 35 muhalefet çözer cevabı verilmiş.”