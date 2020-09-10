Vatandaş İBB'ye isyan etti!

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun Tavsiye Kararı ile Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen Covid-19 Tedbirleri konulu ek genelge kapsamında, illerdeki toplu taşıma kuralları İl Umumi Hıfzıssıhha Meclislerine bırakılmıştı. İstanbul ve Ankara'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulları da yeni toplu taşıma kurallarını duyurdu.

Dün sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan çok sayıda kişi ayakta yolculuk yaptı. Metrobüse binemeyip durakta kalan vatandaşlar işe geç kaldı. Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafe kurallarının da hiçe sayıldığı görüldü. Yeni kurallara göre minibüs/midibüsler ile koltuk kapasitelerinde herhangi bir seyreltme ve kaldırılma yapılmayan otobüslerin ayakta yolcu almasına müsaade edilmeyecek. Metro ve tramvayda oturan koltukların tamamı ve ayakta yolcu kapasitesinin yarısına kadar yolcu alınabilecek.

METROBÜSE ÜÇTE BİR KURALI

Metrobüsler ve otobüsler oturan yolcu sayısı kadar (karşılıklı dörtlü koltuklarda iki koltuğu kullanılmadan ve karşılıklı yüz yüze gelmeden çapraz oturma düzeniyle) ve ayakta yolcu kapasitesinin üçte birine kadar yolcu alınacak. Kapasite dolduğunda ısrarla binmek isteyenler için sürücü kolluk kuvvetlerine bildirimde bulunacak. İstanbul ve Ankara'da raylı sistemlerde yolcu kapasitesi yarıya indirilecek.

İBB'YE 'SEFER SAYISINI ARTIR' İSYANI

Toplu taşımada ayakta yolcu alımının yasaklanmasının ardından Zincirlikuyu metrobüs durağında vatandaşlar sefer sayılarının azlığından yakındı.

'ARTMADI, TERSİNE AZALDI'

Aydın Köroğlu: Seferler arttırılmalı. Metrobüsler eskiden 2 dakikada bir 3 dakikada bir oluyordu bütün metrolar öyle çalışıyordu. Şimdi hem hastalık var hem de bakıyorsun metroda 7 dakika yazıyor. Yani dakikalar uzadı, yolcu binmek istemiyor ama mecbur.

'BELEDİYE'NİN UYGULAMASI YOK'

Yine ayakta yolculuk yaptığını söyleyen bir yolcu ise, "Artık yasak biliyorum ama hiç uygulama yok Büyükşehir Belediyesi'nde. İş çıkışı erken yetişebilirsem metrobüse ancak o zaman oturabilirsin. Başka türlü oturmak imkânsız" dedi.

12 KİŞİLİK MİNİBÜSTEN 33 YOLCU ÇIKTI

İstanbul Esenyurt'ta, 12 kişi kapasiteli aracında 33 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza yazıldı. Aracında fazla yolcu taşıyan birçok minibüs şöförü, yolcuların araca zorla bindiğini, engelleyemediklerini iddia etti.