Vatandaş çileden çıktı: Fahiş fiyata sivil boykot!
Kafe ve restoranlarda yemek fiyatlarındaki fahiş artış ve tutarsızlığa karşı vatandaşlar boykot kampanyası başlattı. 20-21 Nisan’da kafe ve restoranlara gidilmemesi çağrısına sosyal medya üzerinden binlerce kişi destek veriyor.
Türkiye'de yiyecek-içecek fiyatlarına gelen fahiş zamlar sonrası sosyal medya platformları üzerinden örgütlenen çok sayıda vatandaş 20-21 Nisan tarihlerinde restoran ve kafelere gitmeme kararı aldı. Vatandaşlar tepkisini sosyal medyada başlattığı "#boykot" hareketiyle gösteriyor.
Sosyal medyada bir araya gelen çok sayıda vatandaş, bu cumartesi ve pazar günü kafe ve restoranlara gitmeme kararı aldı.
Ödedikleri hesapların fişlerini sosyal medyadan paylaşarak duruma isyan eden vatandaşlar, yemek sektöründeki bu kontrolsüz ve tutarsız fiyat artışına çözüm getirilmesini istiyor.
Akıl almaz fiyatlar
Kafe ve restoranlardaki fiyat tutarsızlığı vatandaşlarda büyük tepkiye neden oldu. Bir fincan Türk kahvesi, kimi yerde 30 TL’ye kimi yerde ise 150 TL gibi akıl almaz fiyatlara satılıyor.