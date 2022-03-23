Varlık Fonu'ndan 300 milyon dolarlık teknoloji fonu iş birliği

Türkiye Varlık Fonu (TVF) ve Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ), Türkiye teknoloji ekosistemini geliştirmek amacıyla 300 milyon dolarlık teknoloji fonu kurulacağını duyurdu.

Fon için gerçekleştirilen anlaşmanın imza törenine TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Arda Ermut, Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu katıldı.

Türkiye Teknoloji Fonu'nun ilk adımı

Arda Ermut ile Al Suwaidi tarafından imzalanan anlaşma, TVF'nin 1 milyar dolarlık Türkiye Teknoloji Fonu'nu (TTF) kurma hedefinin ilk adımı olma özelliğini taşıyor.

Türkiye Teknoloji Fonu, Türkiye'nin teknoloji ekosisteminde bu alana özel girişim sermayelerine erişimi kolaylaştırma, yeni nesil teknolojilere yatırım yaparak TVF portföyündeki şirketlerin büyümesini hızlandırma ve Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sunan sektörlere stratejik ve teknolojik yatırımları artırma amacı taşıyor.

Fon ile Türkiye'deki teknoloji girişimleri desteklenecek

TVF ve ADQ ortaklığıyla hayata geçecek Türkiye Teknoloji Fonu-ADQ TWF, hem doğrudan yatırım ile girişim sermayesi rolünü üstlenecek hem de teknoloji alanında yatırım yapacak diğer fonların çekirdek sermaye sağlama ya da sermaye artırımı gibi aşamalarda faydalanacağı yeni bir fon olma özelliği taşıyacak.

Fon ile Türkiye'deki teknoloji girişimleri desteklenirken, Türkiye'de son yıllarda gittikçe büyüyen girişimcilere ve girişim sermayesi ekosistemine de katkıda bulunulacak.

"Ülkemiz için benzersiz bir katma değer oluşturacak"

İmza töreninde konuşan TVF Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ermut, "TVF olarak, teknoloji alanında Türkiye’nin geleceği için stratejik öneme sahip yatırımlar yapmak kuruluş vizyonumuzun önemli bir sacayağı. Bugün bu vizyonla tam anlamıyla aynı doğrultuda hayata geçirilecek olan Türkiye Teknoloji Fonu'nun müjdesini paylaşıyoruz. Türkiye Varlık Fonu ve Abu Dabi Kalkınma Holdingi ortaklığıyla Türkiye'de faaliyet gösterecek, Türkiye'deki girişimlere, Türkiye'deki yetenekli genç nüfustan çıkacak parlak girişimlere, ülkemizin geleceğine yatırım yapacak ortak bir fon kuruyoruz" dedi.

Bu fonun ilk etaptaki bütçesinin 300 milyon dolar olacağını belirten Ermut, ADQ ile kuracakları bu fonun, Türkiye Varlık Fonu'nun 250 milyon dolar hacme sahip olmasını planladığı ancak ADQ gibi yatırımcıların da ilgisiyle birlikte artık toplam 1 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmayı hedeflediği Türkiye Teknoloji Fonu yatırımında ilk ve en önemli adım olacağını söyledi.

Ermut, Türkiye Teknoloji Fonu'nun, Türkiye'nin teknoloji ekosisteminin büyümesini hızlandıran referans bir teknoloji fonu olmasını hedeflediklerini bildirdi.