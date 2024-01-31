Türk futbolunda köklü değişiklikler geliyor!
TFF, başta VAR kayıtlarının açıklanması olmak üzere 3 önemli değişikliğe gidiyor. Yeni kuralların, yeni sezondan itibaren devreye girmesi planlanıyor.
TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Mustafa Eröğüt, TFF'nin yeni sezonda hayata geçirmeye hazırlandığı 3 önemli proje hakkında konuştu.
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VAR kayıtları açıklanacak!
TFF, hakem tartışmalarının odağındaki VAR sistemine ilişkin yeni bir yol haritası izleyecek. Buna göre artık, VAR kayıtlarının açıklanabilecek.
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LaLiga örnek alınacak
TFF, LaLiga'daki gibi maçların tamamlanmasının ardından VAR konuşmalarını yayınlamayı hedefliyor. Uygulamanın hayata geçirilebilmesi için testler devam ediyor.
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Eröğüt, TFF'nin üzerinde çalıştığı bir diğer konunun hakem gözlemcileriyle ilgili olduğunu belirtti.
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