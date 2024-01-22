Vapurdan denize düşen yolcuyu seyyar satıcı kurtardı

Karaköy açıklarında hareket halinde olan vapurdaki yolcu denize düştü. Kıyıda midye satan seyyar satıcı, yolcunun düştüğünü görünce denize atladı.

Seyyar satıcı, çevredekilerin attığı can simidi yardımıyla yüzme bilmediği belirtilen yolcuyu kıyıya çıkardı.

Bu arada, yolcunun kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde yolcunun seyyar satıcı tarafından kurtarılarak denizden çıkarılması yer alıyor.

Karaköy açıklarında dengesini kaybederek vapurdan denize düştüğü iddia edilen yolcu, kendisini fark eden seyyar satıcının müdahalesi ile kurtarıldı. pic.twitter.com/iHLA0zdhoE