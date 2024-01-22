AjansHaber.com.tr Yaşam Kahraman seyyar satıcı denize düşen adamı kurtardı

Vapurdan denize düşen yolcuyu seyyar satıcı kurtardı

İstanbul'da Karaköy açıklarında hareket halindeki vapurdan düşen yolcu, denize atlayan seyyar satıcı tarafından kurtarıldı.

Karaköy açıklarında hareket halinde olan vapurdaki yolcu denize düştü. Kıyıda midye satan seyyar satıcı, yolcunun düştüğünü görünce denize atladı.

Seyyar satıcı, çevredekilerin attığı can simidi yardımıyla yüzme bilmediği belirtilen yolcuyu kıyıya çıkardı.

Bu arada, yolcunun kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde yolcunun seyyar satıcı tarafından kurtarılarak denizden çıkarılması yer alıyor.

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