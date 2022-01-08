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Van'da terör operasyonu

Van'da FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda arama kaydı bulunan 2 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyonlarda haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı bulunan ve haklarında 7'şer yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

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