Van'da terör operasyonu

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin deşifre edilmesi, engellenmesi ve aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Operasyonlarda haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne üye olmak suçundan aranma kaydı bulunan ve haklarında 7'şer yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.