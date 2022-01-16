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Van'da silah ve ilaçlar ele geçirildi! 2'si İranlı 3 kişi gözaltına alındı

Van’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 850 bin TL olan 32 havalı tüfek, metal dedektör, 1 milyon 377 bin adet tıbbi tedavide kullanılan ilaç ile yer altı görüntüleme cihazı ele geçirildi. Olay ile ilgili 2’si İran uyruklu, 1’i Türk vatandaşı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Başkale ilçesinde Hudut birlikleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu ortak çalışmada İran sınır hattında bulunan Sualtı Mahallesi Dereboyu mezrasında operasyon düzenlendi.

Başkale Jandarma Komando Tabur Birliği'nin de destek verdiği operasyonda, K.A.'nın ev ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramada,  piyasa değeri 3 milyon 850 bin TL olan 32 havalı tüfek, 16  metal detektör, 1 yer altı görüntüleme cihazı ile 1 milyon 377 bin adet tıbbi tedavide kullanılan ilaç ele geçirildi. Olay ile ilgili 2’si İran uyruklu, 1’i Türk vatandaşı 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kaçak malzemelere el konuldu, soruşturma sürüyor.

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