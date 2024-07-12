Van'da korkutan deprem!
Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 8,85 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 12, 2024
Büyüklük:4.3 (Mw)
Yer:Van Gölü - [08.85 km] Tuşba (Van)
Tarih:2024-07-12
Saat:23:19:45 TSİ
Enlem:38.6225 N
Boylam:43.11444 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/CKBFwj954m@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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