AjansHaber.com.tr Gündem Van'da korkutan deprem!

Van'da korkutan deprem!

Van Gölü'nde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevre ilçelerden de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 8,85 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Emlak Konut’ta bayrak değişimi!
Sokak hayvanları düzenlemesi Meclis'e sunuldu!
Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek paylaşım!
2026 NATO Zirvesi Türkiye'de yapılacak!
Erdoğan'dan NATO'da "terör" vurgusu!
KPSS'ye 1 milyon 642 bin 142 kişi başvurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nde konuştu!