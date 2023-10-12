Van'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, Van'ın Tuşba ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı 14.04'te gerçekleşti.

Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde olduğu belirlendi.

Bakan Yerlikaya'dan açıklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Van'da 4,7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır." açıklamasında bulundu.