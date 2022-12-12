Van'da kanser tedavisi gören cumhuriyet savcısı hayatını kaybetti

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi yoğun bakım servisinde tedavi gören Kaya, dün öğleden sonra verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaya, için Van Adalet Sarayı önünde tören düzenlendi.

Kaya'nın Türk bayrağına sarılı naaşının tören alanına getirilmesinin ardından öz geçmişi okundu.

Van Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Nadir Yağcı, değerli bir meslektaşlarını amansız hastalık nedeniyle kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duanın ardından tören mangası tarafından omuzlarda taşınarak cenaze aracına konulan Kaya'nın cenazesi, Van Ferit Melen Havalimanından memleketine uğurlandı.

Törene, Kaya'nın anne ve babası, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Van Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Emirşah Baştoğ, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Eyüphan Kılıç, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Salih Şengöz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı İhsan Emre Aydın, vali yardımcıları, Van Barosu Başkanı Sinan Özaraz, hakim ve savcılar ile adliye çalışanları katıldı.