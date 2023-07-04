Van'da kaçakçılık operasyonu! 50 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-30 Haziran'da gerçekleştirilen 26 operasyonda 50 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ikametinde ve iş yerlerindeki aramada, 2 bin 350 litre akaryakıt, 7 bin 975 paket sigara, 145 puro, 300 elektronik sigara ile 30 likit, 141 cep telefonu, tabanca, 20 tabanca fişeği, 2 kurusıkı tabanca, 9 kurusıkı tabanca fişeği, av tüfeği, 18 dolu kartuş, 8 sahte pasaport, bir sahte rapor ele geçirildi.