Van'da ikinci Urartu tapınağı bulundu

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sabahattin Erdoğan'ın bilimsel danışmanlığında, Muradiye Kaymakamlığı ve Belediyesinin de desteğiyle iki ay önce başlatılan kurtarma kazısında, rizalitsiz (köşe çıkıntısız) ikinci tapınak, bindirme tekniği ile inşa edilmiş taş örgü oda mezar kalıntısı ile çanak çömlek parçaları ve metal eserler bulundu.