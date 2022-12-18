Van'da ikinci Urartu tapınağı bulundu
Körzüt Kalesi kalıntısında Urartu Kralı Menua'nın inşa ettirdiği ikinci tapınak bulundu!
Van'da Urartular döneminde inşa edilen Körzüt Kalesi'nin kalıntılarının bulunduğu alanda bu yıl başlatılan kazı çalışmalarında ikinci tapınak ve oda mezar gün yüzüne çıkarıldı.
Muradiye ilçesine bağlı Uluşar Mahallesi'ndeki kayalık alana Urartu Kralı Menua tarafından inşa ettirilen kalede, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Van Müzesi başkanlığınca yapılan kazılarda önemli bulgulara ulaşıldı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sabahattin Erdoğan'ın bilimsel danışmanlığında, Muradiye Kaymakamlığı ve Belediyesinin de desteğiyle iki ay önce başlatılan kurtarma kazısında, rizalitsiz (köşe çıkıntısız) ikinci tapınak, bindirme tekniği ile inşa edilmiş taş örgü oda mezar kalıntısı ile çanak çömlek parçaları ve metal eserler bulundu.
Hava şartları nedeniyle bu yılki bölümü tamamlanan kazı çalışmalarının, gelecek yıl devam edeceği bildirildi.