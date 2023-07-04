Van'da geçen ay 451 kilo uyuşturucu ele geçirildi!

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 1-30 Haziran'da düzenlenen operasyonlarda, 209 kilo 8 gram sentetik uyuşturucu, 191 kilo 962 gram esrar, 28 kilo 20 gram skunk, 19 kilo 38 gram eroin, 2 kilogram afyon sakızı, 1 kilo 738 gram sentetik kannabinoid, 22 bin 712 sentetik ecza hap ve 54,34 litre asit anhidrit ele geçirildi.

Operasyonlarda 50 şüpheli hakkında işlem yapıldı.