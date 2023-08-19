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Van'da feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Van'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Van-Erciş kara yolunda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 35 APP 331 plakalı otomobil şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma ve Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Kazada 1 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan biri, kaldırıldığı Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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