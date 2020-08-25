Van'da bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van-Başkale kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, terörist ile bir M-16 piyade tüfeği, çok sayıda mühimmat ele geçirildiği, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.