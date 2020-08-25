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Van'da bir terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Van'ın Başkale ilçesi kırsalında jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında Van-Başkale kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Hareket (JÖH) birliklerince operasyon gerçekleştirildiği belirtilerek, çıkan çatışmada bir teröristin etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, terörist ile bir M-16 piyade tüfeği, çok sayıda mühimmat ele geçirildiği, bölgede operasyonun devam ettiği kaydedildi.

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