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Van'da 5 büyüklüğünde deprem

Van'ın Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.35'te Tuşba ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Sarsıntının, 18,36 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AA muhabirine, şu ana kadar kendilerine olumsuz bir bilginin aktarılmadığını belirterek, "Şu an ekipler inceleme ve tespit çalışması yapıyor. Şimdilik olumsuz bir durum görünmüyor." dedi.

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