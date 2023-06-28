Van'da 340 kilogram uyuşturucu yakalandı!

MSB'den yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın en büyük destekçisi olan uyuşturucu çetelerine bir darbe daha vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Van hudut hattında gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde 10 çuval içeresinde 208 kilogram metamfetamin, 120 kilogram toz esrar, 12,5 kilogram eroin olmak üzere toplam 340,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi." bilgisine yer verildi.