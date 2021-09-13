Van'da 122 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Van'da 1 hafta gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında, çeşitli türlerde yaklaşık 123 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 6-12 Eylül tarihleri arasında Van merkez ve ilçelerinde uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılığı yapan kişilere yönelik peş peşe operasyonlar gerçekleştirdi.
Operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Baskınlarda 115 kilo 347 gram eroin, 4 kilo 772 gram metamfetamin, 1 kilo 85 gram esrar, 1 kilo 721 gram bonzai, 1904 adet hap, 40 ecstasy hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
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