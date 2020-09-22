Van Valiliği’nden, “helikopterden attılar” yalanı açıklaması

Van Valiliği, Çatak ilçesinde 11 Eylül'deki terör operasyonunda, dere yatağına gizlenen ve güvenlik güçleriyle çatışmaya giren PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği yerde gözetleme yapan ve şüpheli hareketler sergileyen S.T. isimli şahsın, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada kayalık alanda düşüp yaralandığını, mukavemet göstermesine rağmen yakalanıp usulüne uygun olarak muhafaza altına alındığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Çatak ilçesi Andiçen mahallesi Sürik mezrası kırsalında bulunan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek maksadıyla 11 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda, 2 teröristin etkisiz hale getirildiği, bir askerin yaralandığı ve 3 askerin şehit olduğu anımsatıldı.

DERE İÇİNDE TESPİT EDİLDİ

Açıklamada, bölgede yapılan takip ve tarassut esnasında, çatışma alanından kaçan bir teröristin dere içinde tespit edildiği ve çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu teröristin etkisiz hale getirildiği yerde gözetleme yapan ve şüpheli hareketler sergileyen S.T. isimli şahsın, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştığı esnada kayalık alanda düştüğü ve yaralandığı gözlemlenmiş, şahıs, mukavemet göstermesine rağmen yakalanıp usulüne uygun olarak muhafaza altına alınmıştır. Bölgede bölücü terör örgütü mensuplarına yardım, yataklık ettiği değerlendirilen O.Ş. isimli şahıs da aynı bölgede mukavemet göstermesine rağmen usulüne uygun olarak muhafaza altına alınmıştır."

İDDİALARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gözaltı işlemlerinin yapılması maksadıyla, 2 şüpheli şahıs ve etkisiz hale getirilen teröristin, operasyon bölgesinden helikopterle alınarak 11 Eylül günü saat 19.00 sularında Van İl Jandarma Komutanlığına getirildiği vurgulandı.

Şüpheli şahısların hazırda bekleyen ambulanslarla öncelikle en yakın özel hastaneye, müteakiben Van Bölge Araştırma Hastanesine sevk edildiği aktarılan açıklamada, "O.Ş. isimli şahıs tedavi işlemlerinin tamamlanmasını müteakip 20 Eylül 2020 günü taburcu edilmiştir. S.T. isimli şahsın tedavisine devam edilmektedir. İzahı yapılan iddialarla ilgili olarak Van Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Eylül 2020 tarihi itibarıyla adli süreç ve eş zamanlı olarak idarece idari soruşturma başlatılmış olup olay bütün boyutlarıyla titizlikle değerlendirilmektedir." denildi.

Türkiye'yi 1990'lara döndürmeye çalışan, kamu gücünü kullanırken yasadışı yöntemlerde ısrar eden bir akılla karşı karşıyayız.



İki yurttaşımızın helikopterden düştüğü ya da atıldığı iddiaları hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır!



Bu konunun Meclis’te de takipçisi olacağız. https://t.co/g2JB7A7cb7 — Özgür Özel (@eczozgurozel) September 21, 2020

CHP DE İDDİALARA DESTEK VERDİ

Millet İttifakı'nın gizli ortağı HDP her fırsatta PKK'nın yalanlarını gündeme getirirken, bu kez yalana CHP de ortak oldu. TSK'ya yönelik karalama kampanyasına destek çıkan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Twitter'dan şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'yi 1990'lara döndürmeye çalışan, kamu gücünü kullanırken yasadışı yöntemlerde ısrar eden bir akılla karşı karşıyayız.

İki yurttaşımızın helikopterden düştüğü ya da atıldığı iddiaları hakkında derhal soruşturma başlatılmalıdır!

Bu konunun Meclis'te de takipçisi olacağız.

Kaynak: Sabah