Van Gölü'nü artık Sahil Güvenlik koruyor

Türkiye'nin deniz yetki alanlarından sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizlerde icra ettiği görevlerden edindiği tecrübeleri Van Gölü’nde de sunmak üzere Van Gölü’nde konuşlandı.

Düzensiz göçle mücadele edecek

Sahil Güvenlik Komutanlığı, düzensiz göçün engellenmesi kapsamında denizlerde sürdürdüğü yoğun ve kesintisiz mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Van Gölü’nde konuşlanmasına” ilişkin kararları sonrasında Van Gölü'nde konuşlandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Van Gölü'nde özellikle düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere her türlü yasa dışı faaliyetle etkin şekilde mücadele ediyor.

Van Gölü’nde Emniyet ve Jandarma il/ilçe teşkilatları ile yakın iş birliği ve koordine halinde her türlü yasa dışı faaliyete engel olmak üzere 7 gün 24 saat görev icra edecek olan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyaçlar doğrultusunda ilave Sahil Güvenlik unsurlarını da Van Gölü’nde görev yapmak üzere konuşlandırabileceği belirtiliyor.