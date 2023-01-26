Van Gölü'nde dip temizliği başladı!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmî sosyal medya hesabından Van Gölü’nde yapılan dip çamuru temizliğiyle ilgili paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, yaptığı paylaşımda, “Van Gölü’müz hep mavi kalacak! Dünyanın incisi Van Gölü'müzü korumak, en güzel haliyle geleceğe taşımak için canla başla çalışıyoruz. Bugüne kadar 807 bin metreküp dip çamuru temizliği yapıldı.” dedi.

“Van ve Tatvan’da bugüne kadar çıkartılan dip çamur miktarı 807 bin metreküp”

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı çerçevesinde Van ve Tatvan’da dip tarama temizliklerinin devam ettiği, yapılan çalışmalar ile bugüne kadar çıkartılan dip çamuru miktarının 807 bin metreküp olduğu aktarıldı.

“Van merkezde 1. etap çalışmaları tamamlandı, 2. ve 3. etapta çalışmalar sürüyor”

Van Gölü dip çamuru temizleme çalışmalarının 2019 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatıldığının hatırlatıldığı açıklamada, Van merkezdeki 1’nci etap çalışmalarının tamamlandığı ve 2’nci ve 3’ncü etap çalışmalarının da devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, Van Gölü’nün temizliği için Van Merkezi Atık Su Arıtma Tesisi ve Entegre Katı Atık Tesisi’nin devreye alındığı ve kaçak ahırların yıkılarak hayvansal faaliyetten kaynaklanan kirliliğin azaltıldığı ifade edildi. Dereler vasıtasıyla da Van Gölü’ne ulaşan kirliliğin önüne geçilmesi amacıyla derelerin ıslah çalışmasının tamamlanarak temizleme çalışmalarına devam edildiği aktarıldı. Ayrıca Van Gölü’nün, koruma kullanma dengesinin sağlanması amacıyla doğal sit statülerinden Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı olarak tescil edildiği vurgulandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Van Gölü havzasında noktasal ve yayılı kaynaklı kirleticilerin önlenmesi amacıyla da ilgili tüm kurumların katılımı ile “Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı” oluşturularak Mart 2020 tarihinden itibaren uygulanmaya başlandığının altı çizildi.